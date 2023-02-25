吉卜力工作室於1989年推出的動畫片《魔女宅急便》，改編自日本作家角野榮子的同名小說，由動畫大師宮﨑駿導演擔任監督和腳本、殿堂級音樂大師久石讓譜曲，下月將推出數位紀念版，首次登上台灣大銀幕，帶領全台影迷和小魔女琪琪一起找回生命中的魔法。

成立於1985年的吉卜力工作室，在歷經《龍貓》和《螢火蟲之墓》的票房失利後，背水一戰地迎來工作室第5部作品《魔女宅急便》，雖然高達4億日圓的製作費讓投資方一度對吉卜力失去信心，好在《魔女宅急便》上映後票房高達43億日圓，更成為日本當年度票房最高的電影，為吉卜力工作室往後的商業合作奠下基礎。

《魔女宅急便》是宮﨑駿第一次撰寫「青春期」題材的劇本，他參考製作人鈴木敏夫當時13歲的女兒為實例，腦海中便浮現了小魔女琪琪和黑貓吉吉的身影，而琪琪頭上那個大大的紅色蝴蝶結，竟是他在咖啡廳的餐巾紙上隨手勾勒出的線條，象徵著青春期的少女手中還沒有能保護自己的明確之物，而黑貓吉吉不只是寵物更是另一個自己，與吉吉的對話也是與自己的對話。

故事最後琪琪再也無法和吉吉對話，暗示她已經不需要分身了，一個人也能在異鄉好好生活下去。有別於原著的兒童文學，宮﨑駿在改編《魔女宅急便》劇本時，抱持著「要向在獨立與依賴的夾縫中徬徨猶豫的年輕觀眾致意」的想法，將主角小魔女琪琪在成長過程中的心境轉折描寫得相當細膩。

這也是繼《天空之城》後，吉卜力再次將場景拉到日本以外的作品，《魔女宅急便》原著小說的背景是在北歐的某個虛構國家，所以宮﨑駿和助手便前往瑞典斯德哥爾摩和格陵蘭島等地取景。宮﨑駿曾表示，片中的小鎮克里克原型是瑞典哥特蘭島上最大的城市維斯比，而時代則是在1950年代左右，第二次世界大戰不曾爆發過的平行時空。

《魔女宅急便》將於3月31日上映，台灣限定款的復古書卡收藏雙人電影套票可在Pinkoi購買。