國內首個研製太空火箭的晉陞太空公司新廠將落苗栗市舊歐麗旺電機廠址，面積廣達2萬坪。（謝明俊攝）

台灣由民間資金自主研發製造太空火箭的晉陞太空公司領導階層人員，日前拜會苗栗縣長鍾東錦，晉陞公司已接手位在苗栗市大坪頂舊歐麗旺電機公司舊址，將把廣達２萬坪的工業土地，打造成國內首座大空科學園區，將作為公司運埔火箭開發及製作等項目使用，也是未來低軌衛星量產製造廠，預計在今年4月可開始運轉。

晉陞太空進駐苗栗近７年，為台灣首家民營太空火箭製造商及小型衛星發射服務提供商，公司總部設在於苗栗縣竹南鎮，先前曾因在台東地區試射火箭一事，引發社會各界關注，並因而揭露國內民間廠商投入太空火箭研製的現況。

晉陞公司多年前接手位在苗栗市大坪頂，早年原為歐麗旺電機公司的舊廠址，打造工業土地面積2萬坪的太空科學園區，據悉，該園區全為晉陞公司自用，主要作為公司運載火箭開發及製造，並將作為低軌微衛星星群未來量產的重要場域。

晉陞公司目前已投資新台幣近40億元，未來5年預計再投資台幣100億元，預估可創造1千位的高科技人才就業機會，未來對苗栗縣縣的經濟貢獻可期。日前晉陞公司特別邀請日本太空宇宙專家前來拜訪台灣晉陞太空，並參訪正在整建中的太空科學園區，對雙方未來深化合作有很大的想像空間，也對苗栗發展為台灣太空科技產業的重鎭，具有重要的指標意義。

苗栗縣長鍾東錦為加速招商引資及創造就業機會，今年2月初在縣府召開首次「苗栗縣工業聯繫會報」，未來更將定期召開「苗栗縣工業聯繫會報」，強化各工業區之廠商進駐並解決生產過程之外部問題，以打造友善的投資環境，引進產業帶動就業，建構科技產業及觀光發展的大縣。