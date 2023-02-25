228連假來到，有民眾選擇與家人出遊，但也有民眾怕人擠人，準備在家「耍廢」度過這次連假。總統蔡英文在臉書推薦3部與228及白色恐怖時期有關的電影，希望民眾透過電影記憶歷史，結果反被網友洗版，狂酸「那個年代，不知有沒有蛋荒？」

蔡英文今（25）日在臉書表示，除了書籍、博物館、紀念館之外，電影也是一種記憶歷史的方式，而最近有《悲情城市》的4K數位版在影廳重新上映，或是可在串流平台上欣賞的《天馬茶房》，分別以不同的故事來詮釋228的歷史。

此外，蔡英文也提到，部分影廳仍看得到講述白色恐怖時期女性政治犯的《流麻溝十五號》，「這個週末，邀請大家走進影廳，或使用串流平台，了解台灣的歷史，記住這塊土地的故事，一起守護我們得來不易的民主自由。」

雖然連假到來，但近日物價狂漲，尤其蛋價飆回歷史高點，多處傳出缺蛋、買不到蛋的消息，不少民眾難忍怒火，直接在蔡英文此則文章留言，狂酸「悲情城市有蛋吃，小英政府沒蛋吃？」「綠色恐怖更勝白色恐怖，關電視台、缺蛋不能ㄞ」、「民主進步黨連生雞蛋都無，還要消費歷史事件」、「看電影，可以送雞蛋嗎？」