改善前。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市交通局改善之道。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市交通局改善之道。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園石門水庫初一走春湧入人車潮，單日擠進超過5000輛車次，有民眾卡了4小時無法離開，入夜後園區山路呈現蜿蜒整條亮燈的奇景，桃園市交通局調查發現是台4線右轉國道三號形成瓶頸路口回堵到溪洲大橋，會勘後在台4線往龍潭採「偏心」方式增加5成右轉車道儲車空間，搭配紅燈右轉時向，趕在228連假前一天完成改善工程，避免再現「大型停車場」惹民怨。

交通局長張新福表示，近期疫情趨緩致國內旅遊需求大幅增加，以農曆春節連續假期為例，旅客與車輛大量湧入石門水庫風景區，在下午尖峰時段離開時，多由坪林管制站經台4線溪洲大橋右轉國道三號大溪交流道，因直行與右轉車流同時在路口紅燈排隊停等，導致「台4線（石門路）與台3乙線（龍源路大平段及中正路三坑段）、永和路交岔路口」形成瓶頸路口，車流壅塞回堵至溪洲大橋。

張新福指出，經交通局與交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段現場會勘，研商改善措施，決議將台4線（石門路）右轉車道延長140公尺，增加50％的右轉儲車空間，同步優化號誌時制，開設紅燈右轉時相，提升車流紓解效率，且加緊趕工在228連假前一天、2月24日完成，希望能改善路口紓解效率。

張新福說，另也請石門水庫管理局加強宣導區內離場替代動線資訊，引導車輛改由高線、中線管制站離開園區並銜接台3乙線進入龍潭地區。

張新福提醒，市府非常重視轄內觀光景點交通改善，以石門水庫離場導致台4線壅塞為例，在最快速度透過交通工程手段完成改善，將持續觀察228連續假期現場車流運作情形，隨時滾動式檢討與調整，也呼籲用路人遵循現場標誌標線號誌指示行駛，共同維護行車安全。