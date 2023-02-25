頭份市長羅雪珠全力推動中山市場改建案，日前在市公所舉行臨時市場說明會。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠全力推動中山市場改建案，日前在市公所舉行臨時市場說明會與攤商交換意見。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所推動中山市場改建案，選定在公11尚順夜市設置臨時市場。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市最大最重要的中山市場，因老舊髒亂等問題，地方討論改建聲音業已多年，任期進入第2任的頭份市長羅雪珠積極推動改建計畫，並提供緊鄰尚順廣場旁的公11公有空地，當做臨時市場，頭份市長並在24日舉辦邀請相關攤商舉行說明會，期望全體攤商共體時艱，合力推動新市場的改建案，讓全體市民都能享受全新全安衛生的購物環境。

位在頭份市下公園旁的中山市場，占地相當廣，跨越了中山路及民族路等區域，是頭份市民最重要的採購早市，但因市場非老舊，許多市民都非常希望能有個美倫美奐的新市場，頭份市長羅雪珠4年前第一次上任就積極推動中山市場改建案，其中攤商最在意的是臨時市場所在，羅雪珠費了非常大的功夫來研究各各替代方案，最後提出以鄰近尚順廣場的公11尚順夜市現址為臨時市場。

羅雪珠為了讓攤商們充分了解市公所改建計畫，取得攤商們的共識，24日在市公所中山堂舉行說明會，邀請所有中山市場攤商到場共商，羅雪珠說明，選擇公11做為臨時市場，主要就是考量到這裡是頭份人口密度最高的區域，消費能力最高，在這裡設置臨時市場，可以有效解決停車問題，方便市民前來購物停車。

許多攤商建議將臨時市場設置在銀河路，但經市公所團隊邀請縣府等主管機關實地會勘後，一方面因牽涉違反法令問題，同時中山市場內原有近80個攤位是販售生鮮魚肉為主，相關廢棄內臟廢水問題無法解決下，才決定放棄銀河路。

羅雪珠也保證遷移到公11臨時市場，公所會盡全力宣傳，讓所有攤商老顧客都不跑掉，讓市民能無縫接軌，直接轉移到新市場消費採買，不會影響到攤商生計。