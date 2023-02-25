徐佳瑩（LaLa）去年底產下寶貝女兒喬伊，開心沉浸在一子一女的好心情裡，且發行的第6張專輯《給》更是捷報不斷，受到「Hit Fm年度十大專輯」、「新加坡LAVENDER MUSIC AWARDS十大年度專輯」等獎項肯定，銷量更是穩坐五大唱片、佳佳唱片、誠品音樂及博客來年度榜單，口碑和銷量受到各界肯定。今年一開春也捎來喜訊，除了為裘德的新單曲〈色盲〉獻聲，也預告即將回歸歌壇，有望再度攻蛋。

發行過2張專輯就入圍過2次金曲獎最佳男歌手的裘德，25日發行最新單曲〈色盲〉，在裘德帶著磁性的歌聲中，加入了一把細膩舒服的女聲，細聽原來正是好一陣子沒有公開露面的徐佳瑩。靜靜享受生活了幾個月的徐佳瑩，兔年開春就先用歌聲向歌迷報到，令歌迷又驚又喜。

裘德在寫完〈色盲〉後，「直覺」請一位女生來合唱會更有感覺，當時腦中第一時間就浮現徐佳瑩在唱這首歌的畫面，覺得LaLa詮釋歌曲時那種細膩的、像對話般的感覺，「應該會很合適」，即使之前從未合作，他仍大膽抱著試一試的心態提出邀約；回想等待LaLa回覆的過程，裘德坦言當時心情忐忑，不知道LaLa先前有沒有聽過他的歌，對〈色盲〉這首歌有什麼感覺。

最終，這首歌成功地吸引了她，LaLa說：「裘德的作品讓我覺得他是一個有想法、有才華的人，而〈色盲〉這首歌很有畫面、有很氣質，它自帶了空間，就好像愛麗絲夢遊仙境一樣，從一個小小的洞進去之後，隨著音樂及歌詞，掉進五彩繽紛、深不見底的空間裡。」她加入了裘德的這場名為〈色盲〉的鮮豔而危險旅程，哼唱著荒唐又可愛的戀人絮語。

從去年底開始放大假的徐佳瑩，每天忙碌地過著生活、享受生活，但仍不時興起想唱歌給大家聽的念頭，隨著〈色盲〉上架，徐佳瑩已經開始在逐步調整自己的身心狀態，她迫不及待地說：「我不想離開舞台太久。」尤其近期看到許多歌手朋友紛紛舉辦演唱會，距離上次「是日救星巡迴演唱會」已經四年多的徐佳瑩似乎也技癢了：「專輯去年已經完成，那麼今年可以做些什麼呢？不知道有沒有機會再在小巨蛋跟大家見面？」許下了兔年心願，復工行程也將陸續公布。