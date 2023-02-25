縣府計畫在湖口鄉軍方用地興建新竹縣立生命紀念園區，25日在波羅村集會所舉辦說明會，湧進上千名反對興建的民眾，因麥克風聲亮過小，民眾不斷高喊「聽不到！」「抗議！」「傾聽民意！」民眾發言時更是一片反對聲浪，並再度上演抬棺抗議戲碼。

規畫單位在吵嚷聲中要說明新竹立生命紀念園區規畫內容，並要現場民眾安靜，引發縣議員何建樺不滿，質疑說明會只是過場，要求民政處長賴江海聽湖口鄉各界的意見。

「我們沒有跟縣府站在一起！」湖口鄉長吳淑君率先發難，反對縣府在湖口鄉興建第二座生命園區，指鄉內縣議員、代表會及村長都站在縣府的對立面。

吳淑君對聲淚俱下說，這2年來從台北往南走，看到塞車就知道湖口到了，她不希望以後就看到靈骨塔，超大的煙囪看到火葬場，就知道湖口到了，「我不願意，你們願意嗎？」

接續發言的羅美文、吳菊花及湖口鄉代也是持反對立場，隨後登記發言的26位民眾更是對縣長楊文科展開強烈評擊，質疑生命園區內有樟樹和紅土可以賣，有官商勾結問題。

發言民眾並認火葬場會產生戴奧辛，民眾有權維護呼吸權，民政處提出的數據都是在騙人，湖口發現特殊結構的八卦窯就在園區內，「要公園不要墓園」以文化保存觀點反對生命園區。

現場民眾有的要縣長楊文科出來，把生命園區蓋到楊的家長峨眉，評擊「楊文科騙很大！」「縣府騙很大！」反對生命園區自救會並以接力方式從後方抬棺，並撤冥紙欲到發言位置，造成現場一陣騷動，被維持秩序的員警阻止。

賴江海回應民眾意見時，民眾不以氣笛和質疑聲「配合」，賴江海指生園區區沒有開發土地問題，官商勾結根本不成立，樟樹和紅土可以賣「想象空間實在太大！」民眾提出的意見一定都會經過慎審的評估，強調興建生命紀念園區並非一促而成，全民需要的，政府一定責無旁貸。