節目首集來賓比熊與陸子玄。（YouTube頻道「看你老墓」提供）

比熊身體不適，一下車就秒吐。（YouTube頻道「看你老墓」提供）

擁有YouTube百萬訂閱的「含羞草日記」草爺，不僅演藝事業是斜槓人生，跨足電影、戲劇、歌唱之外，現在就連頻道也開始斜槓起來。原本是從拍攝夾娃娃機起家，陸續新增主題棒球、養魚、餐車企劃等，近日更是開設以歷史人文類為主的知識型頻道「看你老墓」找來好友司徒建銘一起製作。

草爺表示，YT頻道「含羞草日記」是負責帶給觀眾歡樂，子頻道「含老闆」是記錄他的興趣與生活，而「看你老墓」屬於知識型的。他說：「因為以前常聽別人說，網紅就是沒有知識、內容，只會搞笑扮醜露身材，所以我們就不去管別人怎麼說，提升自己就是了。」

草爺說會開設「看你老墓」這個頻道，是因為結緣在公益團體紅心字會工作的司徒建銘。他某日無意間發現對方的興趣是去墳場看墳墓，讓他不禁好奇，對方卻用非常嚴肅的口吻跟他說：「真正的死亡，是被世人徹底遺忘。」草爺說，對方的話讓他感到震撼，於是決定把逐漸被遺忘的先人記錄下來。

「看你老墓」頻道首集將在今（25日）晚上7點上片，邀請到來賓比熊陳又禎與陸子玄。拍攝當天，因為要穿越許多先人的墓區，體質比較敏感的兩位來賓陸續出現身體不適的反應。比熊從車子開上山的那一刻開始頭暈反胃，一下車就吐了。陸子玄則是一直忍住想吐的感覺，過程中，麥克風收音也一直出現雜音、斷訊等問題，就連攝影師都突然在墓前全身發癢過敏，滿臉紅腫。

草爺反而不擔心會觸犯到墓園的禁忌，「畢竟我們都是抱持著一種敬畏的心，想要知道更多偉人傳奇故事。」司徒則說每個墓碑，都隱含一份思念，墓園雖然寂靜，但墓碑上仍以無聲的方式，道出生命故事。