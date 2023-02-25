大溪警方與店長溝通勸說。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方幫忙製作暫停營業的公告，店長才安心就醫檢查。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區復興路一間超商內，51歲簡姓店長昨日深夜臉色蒼白，疑身體不適，被巡邏員警發現，緊急通知救護人員到場，一量血壓竟飆到200多，但店長想繼續顧店，警方與其溝通後幫忙製作暫停營業公告，店長才安心就醫，目前住院觀察中。

大溪警方指出，三層派出所長佘世國與員警施俊賢昨日晚間10時30分執行巡邏勤務，行經大溪復興路一間超商巡簽時，發現簡姓店長臉色蒼白，對於警方的關心詢問也無法清楚回答，警方立即通報119請救護人員到場協助。

救護人員到場初步檢查發現，店長的血壓和血糖竟都飆破200，情況緊急須立刻就醫。不過店長擔心沒人顧店，還說「狀況還可以，下班再去看醫生就好」，經過警方溝通勸說別擔心店內營運，且會協助製作今夜暫停營業的公告並貼在玻璃門上，店長才安心就醫。

目前簡姓店長已送醫檢查，今日仍住院觀察中。警方也呼籲民眾，若身體有三高問題，應尋求專業醫師協助，隨時注意自身狀況量測血壓並注重飲食平衡。