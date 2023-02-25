為期28天的武陵農場櫻花季，228連假是最後賞花機會，武陵農場今年特別在櫻花區打上唯美燈光。（tw.luoyin旅行客影像工作室提供／吳建輝彰化傳真）

tw.luoyin旅行客影像工作室的年輕攝影師Luoyin與施順墉，獨家拍攝上帝視角空拍夜櫻。（tw.luoyin旅行客影像工作室提供／吳建輝彰化傳真）

Luoyin提醒，所有拍攝都是經過申請，呼籲民眾切勿進場就拿起空拍機拍攝，以免觸法。（tw.luoyin旅行客影像工作室提供／吳建輝彰化傳真）

為期28天的武陵農場櫻花季，228連假是最後賞花機會，武陵農場今年特別在櫻花區打上唯美燈光，夜晚賞櫻景色與白天截然不同，而tw.luoyin旅行客影像工作室的年輕攝影師Luoyin與施順墉，獨家取得拍攝上帝視角，Luoyin說，他也是第一次用這種角度賞夜櫻，真的差點被美哭。

武陵農場櫻花祭月初開跑，現在花況正美，包括園區入口花園櫻花林、桃花莊，還有第一停車場、武陵醫療站夜櫻區等，都已經盛開，而普通民眾最難得看到的就是夜櫻畫面，因為管制措施，沒搶到入住的旅客沒辦法看到晚上的面貌。

tw.luoyin旅行客影像工作室今年與武陵農場合作，取得獨家夜間空拍視角，攝影師Luoyin與施順墉日前深入武陵農場，獨家拍攝空拍照片及影片，昨拍攝的作品釋出，絕美畫面美哭網友。

攝影師Luoyin表示，與民航局和武陵農場申請空拍的過程，就讓人很興奮，當天看著空中夜櫻視角首拍畫面，從空拍機監控螢幕俯視拍攝的第一眼，眼睛就徹底被景色征服到無話可說，他也提醒，所有拍攝都是經過申請，呼籲民眾切勿進場就拿起空拍機拍攝，以免觸法。

Luoyin說，228連假釋武陵農場櫻花最佳花況時間，提醒大家可以搭乘國光客運前往賞櫻，這次光乘車時間都比拍攝時間還長，不過看到作品以後在遠的車程都值得，也謝謝武陵農場等單位給予機會，讓他解鎖完成夜飛系列作品。