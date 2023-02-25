林書豪身邊最佳的保鑣人選出爐了！25日在林書豪從球隊大巴走下來，進入新竹縣立體育館之前，身邊突然出現一個「龐然大物」在旁一路陪同，那就是195公分、130公斤的高雄17直播鋼鐵人前鋒王柏智，有了王柏智的坐鎮，豪哥也很順利，且很快走進球場。

王柏智就跟林書豪的專屬保鑣一樣，一路就跟豪哥邊聊天邊走進球場，原本一大群準備「撲」到林書豪身邊的球迷，看到王柏智在旁「保護」，也都很自然不敢太接近豪哥拍照或索取簽名，威嚇或警告效果十足，看來王柏智果然有當保鑣的潛質。

「我當然是因為老闆(指他經紀公司)的交代，我才會這樣做，我怎麼可能跟林書豪有那麼多的話可以聊，只是幫忙讓他可以更快走進球場，看來效果還不錯，」王柏智說，「我想或許哪天不打球了，我可以考慮看看去當保鑣的工作，或許很適合我。」

其實本季王柏智「默默」待在鋼鐵人打球，雖只交出場均5.6分、3.4籃板，但他的拚勁與毫不畏懼防守洋將的心態，讓他逐漸占據鋼鐵人穩定的上場時間與空間，接下來就看這位「坦克」前鋒，能否真正成為林書豪在場上打擋拆的最佳搭檔之一了！