為了備戰下月開打的世界棒球經典賽（WBC），古巴隊先到日本進行移訓，24日來到台灣，成為A組首支抵台的外隊，這也是古巴隊史首次有大聯盟好手助拳，總教練強森（Armando Johnson）也十分期待他們加入，「這對球隊戰力提升非常大。」

古巴這次原本打算要去墨西哥或多明尼加移地訓練，但最終並未成行，最後轉戰日本，到日本與日職球隊進行5場熱身賽，戰績2勝3敗，昨天來到台灣，今天到新莊棒球場進行訓練，明天起則要與富邦悍將、味全龍共進行3場自辦熱身賽。

強森表示，在日本訓練及比賽收到很好的成效，「訓練強度夠，是很有效率的，帶給我們很正面的幫助。」這次也是古巴首次有大聯盟好手一起出征經典賽，強森十分期待有他們的加入，提升球隊戰力。

像是白襪中外野手羅伯特（Luis Robert）、內野手孟卡達（Yoan Moncada）等幾名大聯盟好手將在3月3日抵台，但教練團並不擔心這些球員無法融入球隊，強森說：「我們是凝聚力很強、很快樂，像一家人的球隊，海外的古巴人加入是沒有問題的。」

這次古巴與中華隊、荷蘭、義大利、巴拿馬同組，外界也認為A組是「死亡之組」，強森認為，A組的每一隊都很強，只能一步一步往前走，「每一場比賽都是關鍵，努力贏下每一場比賽，每一隊都是不能輕忽的。」