針對行政院拍板通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並撥補53億用來擴大吸引國際觀光客，交通部長王國材25日視察桃園機場時表示，來台自由行旅客的5000元消費金，預計最快4月中就可以上路。

王國材在機場公司董事長林國顯、觀光局長張錫聰、移民署大隊長陳建成及關務署關務長陳世鋒等人陪同下，先前往第二航廈入境區視察非洲豬瘟手提行李檢查站、發燒篩檢站以及證照查驗台等處。由於適逢桃園機場開航44周年，王國材還特地發送巧克力給旅客分享喜悅。

王國材除了慰勉第一線同仁辛勞，並指出移民署已推出無紙化入境表格，不過還是很多不知情的旅客下機後才填寫紙本表格，他也希望海關的入境申報表也能線上無紙化作業，提升旅客通關效率。

為了吸引國外觀光客來台旅遊，交通部推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，並提供來台自由行旅客共50萬份5000元消費金（電子票證或旅宿折價券），對此王國材也說，旅客通關後進入入境大廳就可以在旅客服務中心抽獎，不過抽獎辦法及發放方式還是要觀光局仔細規畫，預計最快4月中就可以上路。