大S和汪小菲的婚變風波去年鬧得沸沸揚揚，一名大陸律師鄧高靜忍不住替大S說話，發文寫下：「欠錢不還的才是真大爺。欠錢不還的還被全網追捧。借幾千萬給他讓他寫個借條都能被全網罵」，引來大S按讚回應：「明白、清醒、文明、教化！人人都該讀！」昨(24日)連鄧高靜律師都正式向張蘭宣戰，表示由於對方先前在直播間的言論涉嫌對她本人侮辱毀謗，已正式起訴張蘭的民事案件，更開酸張蘭的國籍，喊話沒人有權在大陸侵犯他人權利。

鄧高靜律師昨發文表示，已經看到許多熱心網友私訊她關於張蘭在直播間對她侮辱的證據，經過兩個月蒐集證據，將依法行使公民監督權，統一回應張蘭和其律師蘇春莉。關於張蘭在直播內的授權行為，鄧高靜已於本月向國家互聯網信息辦公室、北京市互聯網信息辦公室等主管部門進行投訴，相關單位已在核查，至於法律方面，鄧高靜也以民事罪名起訴張蘭，本月初已將資料交到北京市第一中級人民法院。

大S去年按讚回應鄧高靜律師發文。（圖／翻攝自大S、鄧高靜律師微博）

鄧高靜指出，任何國籍的人都不能在大陸這塊土地上過侮辱誹謗他人、侵害未成年人權益等違法行為非法謀取暴利，「張蘭作為聖基茨和尼維斯國人亦應當遵守中國法律，沒有特權通過違反法律的方式直播掙錢」，並強調就算是直播主也得守法，不能傷害他人權益。

最後，鄧高靜表示：「不接受任何公關，別白費勁」，「這是法治社會對受害者、合法經營的企業、合法直播的主播、合法執業的律師及其他遵紀守法的公民最起碼的交代，任何個人及企業都無權通過違法的行為獲利」。而對此，張蘭方面暫無回應，但針對國籍疑雲，去年她曾在直播中解釋是不得已才改變國籍，當初是為了俏江南在香港上市才更改國籍，至今已經繳了數億的稅，目前沒有醫療保險，喊冤是為了企業，「犧牲小我，完成大我」。