農委會主委陳吉仲日前稱「天氣越冷，火鍋的需求越強勁，雞蛋的需求就會增加」。 （示意圖／資料照片）

國內陷入缺蛋荒，農委會主委陳吉仲日前稱「天氣越冷，火鍋的需求越強勁，雞蛋的需求就會增加」。對此，網友直罵「不知人間疾苦的幹話王」！

國內陷入缺蛋荒，農委會主委陳吉仲23日辯解「天氣越冷，火鍋的需求越強勁，雞蛋的需求就會增加」。

陳吉仲表示，國人一年平均消耗355顆蛋，居世界前茅，目前短缺數量約有50萬至80萬顆，但雞蛋生產會受到流感、氣候因素影響，目前先將加工蛋數量減少，進口雞蛋很快在月底就會進來。他提及，北部特定超市通路雞蛋缺得較嚴重，但24日都補齊了。

國民黨批評，陳吉仲明知2年多來缺蛋、高蛋價狀況遲未改善，面對一天缺蛋約50萬顆至80萬顆情況，竟再鬼扯是因「天冷吃火鍋」；陳吉仲有空講幹話，沒有時間去了解長久以來的蛋荒問題？

PTT網友也批評陳吉仲，「不知民間疾苦的幹話王」、「火鍋最近早就不附蛋了，他多久沒吃火鍋」、「笑死！」「早期沙茶加生蛋黃，後來沒人這樣吃了」、「火鍋沒台灣價值」！

（取自PTT）