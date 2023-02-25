水利處責成疏濬開口契約廠商清運路邊垃圾山。（周麗蘭翻攝）

西螺大排沿岸的監視器無數支，都是為遏止濫倒垃圾而裝。（周麗蘭攝）

西螺大排幾乎沒有乾淨的一天。（周麗蘭攝）

西螺大排水門旁是被濫丟垃圾的熱點。（周麗蘭攝）

西螺大排堤岸長年被無公德心民眾當垃圾場，沿途裝無數支監視器也無效，下游最近變成垃圾山，縣議員、鎮代表、里長陳情縣府水利處後才清完7公噸垃圾，隔天又被丟，開口契約商表示，全縣大排亂丟垃圾最嚴重的是西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉。

縣議員李明哲、西螺鎮代表廖彩樺、吳志明、廖廷輝、福田里長廖聰義日前接獲民眾陳情西螺大排下游堤防、高鐵橋下方水門旁垃圾堆積如山，影響行車安全，會同縣府水利處、環保局、西螺鎮公所清潔隊、和心派出所破袋稽查。

水利處日前責成疏濬契約廠商立即清理，共清出2大車、共7公噸垃圾，未料隔天又被丟，完全無懼於附近4支監視器。

李明哲表示，西螺大排沿岸被濫倒垃圾嚴重，民眾陳情10多年難以解決，雖然沿途裝無數支監視器仍無法遏止，雲林基督教醫院旁、水門旁尤其是熱點，被清出來的垃圾大多是家庭垃圾、蔬果廚餘等。

大排旁的菜農表示，曾目睹摩拖車、電動車、小發財車載著垃圾丟了就跑，有第一包就有第二包、第三包，風大時垃圾到處飛，實在很困擾，最近這座至少累積半年，希望這次清完就嚴格取締，沒有第一袋就不會有垃圾山。

負責清運的周姓包商表示，負責全縣疏浚大排的開口契約以來，大排亂丟垃圾只發生在二崙鄉、崙背鄉、西螺鎮，最嚴重的是二崙鄉八角亭大排，西螺大排次之，其他鄉鎮則很少見。

周姓包商說，處理濫倒垃圾不能用挖的，必須用抓的，以免到處飛，曾遇到小發財車載一整輛來倒，工作人員一邊清、他一邊倒，令人錯愕，也有老人家騎電動車來扔了就跑，好像所當然。

西螺大排垃圾問題引起鎮民迴響，在臉書「西螺囝仔」社群反應「不開罰，沒人會怕的，建議是否可以捉到罰錢兼罰站崗抓交替」、「支持公權力加強取締把那些破壞環境衛生毫無公德心之徒繩之以法」。

警方從監視錄影器辨識出5、6輛車，將逐一通知到案說明；環保局表示，確認行為人之後將開單告發。