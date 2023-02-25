香港《大公報》網站25日消息，香港大埔龍尾村發生碎屍案，死者為28歲的譚仔米線創辦人兒媳婦、名媛、名模蔡天鳳。蔡於21日失蹤，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，凶嫌即死者鄺姓前夫仍在逃，警方已拘捕死者前夫三名家人，案件由香港警務處西九龍總區重案組接手偵辦。

報導稱，24日下午，香港警方人員於大埔龍尾村發現蔡女殘肢，並發現她遭碎屍謀害。警方拘捕死者前夫的家人等三人，而凶嫌即死者鄺姓前夫仍在逃，警方正全力追緝。消息指疑蔡天鳳與前夫家有金錢瓜葛。

香港警方周三發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤。蔡身高1.55米，體重40公斤，黃皮膚、尖面、啡色長髮。她最後露面時身穿白色長袖上衣、白色長褲、白色拖鞋，並攜有紫色手袋。

蔡天鳳在21日下午2時15分最後露面後不知所終，當時她有攜帶身分證、現金及手提電話。據悉，蔡原本前往大埔科進路一學校接與前夫所生的女兒，但卻去向不明，失去聯絡，及後有人報警求助。

港媒引述香港警方西九龍總區刑事部（行動）警司鐘雅倫說法報導稱，警方探員對受害人背景作出深入調查，會見受害人私人司機，他是受害人前夫的哥哥（大伯），是最後一位聲稱見到受害人的人。探員同時會見受害人前夫的父母（公婆）及嘗試約見前夫，經調查後相信，受害人與其前夫一家有巨額金錢糾紛，金額數以千萬計。有人不滿意受害人處理財產方式，因而引發糾紛繼而動殺機。

鍾雅倫指出，該幾名被調查的人士多次提供錯誤資訊，包括誤導警方稱受害人自願去某地方，試圖混淆警方調查方向，浪費警方不少時間看閉路電視引證，經抽絲剝繭及分析，警方逐一識破被調查人士製造的煙幕及連串大話，並鎖定位於大埔龍尾村，由受害人的前夫父親于本月新租的村屋單位。

24日凌晨，西九重案組採取拘捕行動，在九龍城區拘捕兩男一女，包括受害人前夫父母及兄長，年齡介乎31至65歲。

香港警方探員在24日下午持搜查令破門進入龍尾村的村屋單位，在雪櫃內發現人體殘肢，但未找到死者頭顱，單位內亦發現部分受害人財物，身分證及信用卡，警方相信受害人已遇害。

涉事單位的視窗掛上帆布遮蓋，單位內有用作肢解人體工具，包括削肉機、電鋸、雨衣、手套及面套等，以及遺留人體碎肉，兩煲相信混有人體組織的湯。警方相信受害人主要被肢解的地方為該村屋單位，屋內沒有床，只有簡陋衛浴。

港媒報導介紹，三名被捕人士被警方通宵扣留調查，隨後將會起訴謀殺，同時警方全力緝捕受害人前夫歸案。死者遇害地點是大埔龍尾村「龍景別墅」，現場鄰居表示，本周三深夜約10時許，聽到一名年輕女子與男子發生長時間激烈爭執，但未有聽到爭執內容。

港媒報導介紹，遭殺害碎屍的蔡天鳳英文名Abby，居於香港大埔比華利山別墅，是譚仔米線創辦人的媳婦，活躍時裝界。她經常出席法國巴黎時裝周活動，與不少圈中名人相識，常把身穿名牌服飾的照片上載社交媒體，上傳不少與時裝界名人的合照，包括LV男裝創作總監、Valentino創意總監。蔡天鳳近期更登上法國時裝雜誌封面，被形容為「冉冉升起的新星，前途一片光明」。據瞭解，蔡天鳳與譚仔米線創辦人之子在2016年12月9日結婚。