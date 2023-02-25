金門縣警察局將自3月1日起辦理地區2023年度計程車駕駛人執業登記測驗，另為便民服務並規劃4梯次執業前講習，有意參加者請於報名截止日前，至縣警局交通警察隊（金寧鄉頂林路317號）報名。

縣警局指出，地區辦理2023年度計程車駕駛人執業登記測驗及執業前講習，參酌歷年報名情形規劃分4梯次舉辦（每季辦理1次），請有意願報考民眾，於報名期間（3、6、9、12月1日至12日每日8時至17時30分，不含例假日）截止前，攜帶身分證正本、職業駕駛執照、以及最近3個月內拍攝彩色脫帽未戴有色眼鏡之正面半身二吋相片2張，至警察局交通警察隊報名，並繳交測驗費用新臺幣300元，始能完成報名程序。

縣警局表示，依據「計程車駕駛人執業登記管理辦法」及內政部警政署訂定之「警察機關辦理計程車駕駛人執業登記管理事項作業要點」規定，駕駛人欲從事駕駛計程車為業者，須先參加執業前測驗，測驗項目包含執業相關法令及執業地之地理環境等2科（題庫下載：內政部警政署計程車駕駛人資訊服務網https://tx2.npa.gov.tw/tms_front/index.html），而測驗及格後（每科測驗成績各應70分以上為及格），得於當日測驗後參加講習，須全程參與講習後始發給合格證書。