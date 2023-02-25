2023年大學暨技職校院多元入學博覽會由高雄儀隊開場。（楊舒婷攝）

旺旺中時媒體集團總編輯王銘義表示，舉辦大學博覽會「是善盡社會責任」（楊舒婷攝）

學測放榜後，學子最頭痛的必定是升學困擾，而由旺旺中時媒體集團已連續舉辦28年的大學博覽會，今年照樣舉辦，提供學子實體的入學資訊平台，中時集團總編輯王銘義表示「這是善盡社會責任」。2023年大學暨技職校院多元入學博覽會則於25至26日在高雄新光三越左營店舉辦。

旺旺中時媒體集團已連續舉辦大學暨技職校院多元入學博覽會28年，雖曾因為疫情停辦1年，但恢復舉辦後，人潮依舊滿滿。今年高雄區域共有16所院校參與，開場更邀請了高雄中學儀隊開場，掀起一波高潮。

不只是提供各校資訊，旺旺中時媒體集團也在展覽中間安排了玩偶表演以及有獎徵答，希望透過這樣的方式讓學子更加了解升學資訊，以及自己想要選擇的科系內容。現場民眾一聽到有獎徵答流程，紛紛舉手搶答，互相交流吸收到的資訊。

中時集團總編輯王銘義致詞時表示，今年不只實體平台提供學子資訊，網路資訊平台也會一直持續到6月30日，讓高三生在填選志願前都能有參考資訊；而中國時報成立這樣的資訊平台主要是以做公益為主，善盡社會責任，讓教育能成為中國時報的重點。

王銘義說，在台灣少子化的狀況下，招生問題是所有院校共同面臨的困難，提供博覽會的平台才能提供更加精準的服務、選擇最好的答案；因此也希望這樣的平台能夠幫助到教育方面的困擾。