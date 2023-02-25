台南市學甲88槍擊案幕後主嫌洪政軍、槍手孔祥志在大陸落網後，目前正押解回台。對此，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝除認為是好事，還說國人都在等88槍的真相，以及背後牽扯多少光電利益。

蔡育輝強調，2名主嫌在大陸落網，證明兩岸對重大刑案的合作，這點要感謝大陸方面。不過，國人期待的是盡快釐清動機及真相；尤其是後面有沒有什麼不法勾當，為什麼要這麼做？外傳是光電利益擺不平，後面到底牽扯的層面有多廣？希望檢警趕快釐清後，盡快公布真相，洗涮台南市黑槍的汙名。