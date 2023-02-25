內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業露天煤礦22日13：12發生大面積坍塌。截至25日下午，已超過72小時黃金救援時間，事發時現場作業59人，找出12人中6人受傷、6人死亡，尚有47人失聯。根據專家組制定救援方案，坍塌體東西兩側救援通道已經全部打通，更多機械進入現場進行不間斷救援。從大陸全國調集的多部邊坡雷達也已布設，保障救援安全。

中國大地保險作為主要承保公司，已於24日啟動首筆1000萬元（人民幣，下同）的理賠款預付工作。

大陸央視報導，隨著坍塌體多個搜救面的開拓，不斷有大型機械加入搜救行動，24小時不間斷救援。在坍塌體頂部，還有多個機械正在不同的作業平臺進行剝離作業。現場大量渣土運輸車與挖土機配合，將坍塌體中的土石方不斷從現場運出。

專家組指出，整個現場的坍塌量大概有340萬立方公尺，根據現場研判，認為被困的車輛和人員主要集中在坍塌體的東南側。要想把所有的被困車輛全部都發掘出來的話，大概需要清理的土石方量是150萬方。概算大型渣土車一次運送渣土量是40方，意味著大概需要3萬7500車次。為了加快救援進度，現場已經集結了20多輛這種大型的渣土車。與此同時，還在調派更多渣土車聚集，想方設法來加快搜救進度。

特別的是，這種分級剝離作業加快同時，人員搜救工作沒有停止。依然看到有救援人員在現場，一旦他們發現有生命跡象，或者是被困車輛的話，他們就會立即停止現場的機械作業，首先去確定有無生命跡象過後再進行相關的施工作業。

就算天色漸晚，整個作業現場周邊也亮起應急照明，設置一主一備電纜，保證夜間照明萬無一失，保障救援順利進行。在夜間救援，一方面是天光暗下來之後，對操作人員，會提出更高要求；另外就是到夜裡整個現場溫度也會非常低，昨天夜裡這裡降到了零下五六攝氏度，所以對救援人員來說也是一次考驗。