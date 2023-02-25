尬車技術誰好爆口角 旭仁會大哥率眾持刀刺人被逮

高姓男子的友人與顏姓男子都愛玩改裝車，日前兩人討論誰技術較好時爆發衝突，雙方約在木柵路某車行談判，雙方又發生激烈口角，22歲竹聯幫旭仁會吳姓大哥後來趕到「支援」，混亂中王姓幫眾拿彈簧刀刺傷高的大腿，文山一警方循線追查後，日前逮捕吳在內的7嫌，全案依法究辦。

警方指出，吳男自稱仁堂旭仁會大哥，身材魁梧好勇鬥狠，2021年1月，他與友人在信義區搭訕有男友的正妹，被正妹男友嗆聲，心生不爽沿路尾隨，在松仁路猛刺對方一刀，後遭檢警逮捕法辦。

高姓被害人的朋友熱衷改車、玩車，但日前與顏姓車友談起誰的技術好時，卻意外發生口角，雙方在2022年12月24日平安夜，相約在木柵路某車行談判。

警方指出，當天雙方又再度起衝突，顏便打給吳要幫忙，吳聽到後，帶著6名手下前往現場，7打2將高等人教訓一頓，過程中王姓幫眾還拿出彈簧刀，猛刺高的右大腿，最後還逼高拍攝「道歉影片」，嗆聲「以後講話不要太暢秋！」後離去。

高最後自行就醫，所幸包紮後無大礙，隨後便向警方報案，文山一分局經連月追查，日前兵分多路，前往雙北大安區、汐止區，逮捕吳、王在內的7名犯嫌，全案依妨害秩序、傷害、恐嚇罪送辦。

文山一警方呼籲，對暴力鬥毆事件零容忍，不良幫派暴力或組織犯罪等活動也將向上溯源，查緝到底，市民朋友若遭受不法侵害，可至就近警察機關報案並請求相關協助。