政治大學地政學系、地政系系友會及地政系碩專班校友會，24日邀請系友內政部政務次長花敬群回母校演講，分享國家政策如何有效解決住宅問題，地政系師生、校友們到場聆聽，更有顏愛靜教授帶領民族系原住民專班同學共襄盛舉，場面熱絡。

花敬群以「不動產財產權」開場，探討住宅效用及價值，他不諱言，住宅於投資價值層面可以讓所有權人擁有增值獲利、出租經營的效用。住宅效用由區位、環境、結構、內裝、規劃等相關內容組成，故住宅並不是單一問題，需廣泛權衡。

花敬群分享「林口世大運選手村社會住宅」案例，該社宅出租率達98%、店鋪出租率96%，其完善的社區管理和關懷措施，成為吸引租客的潛在條件，特別是設有需特殊照護戶專案規劃入住機制，可謂全台典範。

在住屋市場中，有租與買的選擇，花敬群向師生分享兩者優、缺點，也提出了租金躉繳的功效，試圖規劃一個讓房客、房東都能受益的方案。當租屋配套逐步完善時，租買選擇更可逐漸擴張到消費使用權與投資權，住宅政策也能配合高齡化社會、都市更新。