228連假期間還有免費電影供民眾觀賞。（新北市文化局提供）

板橋435藝文特區近日推出數位體感互動展《耳語》，由新媒體藝術家蔡寧進駐園區，用鏡像片及感測器追蹤，倒映觀者臉孔，再透過AI技術生成獨一無二的人像。個展即起至3月16日，228連假還能免費看電影，趁這個機會前來感受數位藝術。

隨著Chat GPT及Midjourney AI繪圖的興起，新銳藝術家蔡寧進駐板橋435藝術聚落，透過數十片環繞包覆著的鏡像板片影像、感測器的目光追蹤及散落的單體播放對話聲響，使觀者環繞著所有的注視與耳語。

除《耳語》個展，435園區目前也開放多樣展覽，如435藝術聚落進駐藝術家蕭逸玫「一坪的海岸線」油畫創作個展、新北市新莊攝影學會2023年會員聯展「鏡頭下的世界」、「遇見•美好時光」丁仕章、張智惠創作聯展等，歡迎全家大小連假來板橋435藝文特區走走。

此外，期間園區亦規劃假日電影院供民眾免費觀賞，2月25至26日下午三點，將於枋橋大劇院放映《捍衛戰士：獨行俠》、《壞蛋聯盟》兩部精彩大片。以上資訊請參閱板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁。