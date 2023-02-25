古巴隊陣中除了隊史首次有大聯盟好手一同出征經典賽，效力日職的多名好手也受到關注，其中效力中日龍的後援投手羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）在熱身賽中投過1場先發，總教練強森（Armando Johnson）表示，這次經典賽或許有機會讓他擔任先發。

古巴隊昨天下午抵台，今天中午立刻在新莊棒球場進行訓練，包含效力日職的中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）、投手羅德里奎茲、阿瓦瑞茲（Frank Abel Alvarez）、日本火腿內野手馬丁尼茲（Ariel Martínez）以及軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）都一同來台。

先前古巴先在日本移地訓練，也和日職球隊進行5場熱身賽，強森表示，馬丁尼茲、羅德里奎茲及莫伊尼洛這3位終結者在熱身賽的表現非常棒，很開心球隊有他們的加入，「在日本的表現說明他們狀況調整的非常好，希望他們加入會有更好的表現，讓我們享受到好的成果。」

不過在日本的熱身賽中，過去都擔任後援任務的羅德里奎茲在與巨人隊的比賽時先發，投2局無失分。對於調整羅德里奎茲任務，強森表示，有與投手教練及球員本人談過，看他能否適應新角色，「他覺得可以也同意，也很喜歡新任務，再看看吧！或許會在正式賽把他放進先發。」