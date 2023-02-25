近期傳出總統蔡英文可能在卸任前，回到母校美國康乃爾大學，甚至赴美國國會演講，引發相關討論。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁認為，蔡卸任前訪美機會很大，應仍以過境方式為主，但停留美國時間會拉長、形式會有所突破，回到母校演講的確有可能，然到美國國會演講可能性卻實在太低了；至於副總統賴清德若代表民進黨參選2024總統，可能會以民進黨主席身分訪美、日甚至歐洲，展開外交大動作。

郭育仁今（25）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡英文卸任前赴美訪問發生機率非常高，但不能單純只看台美關係，要從國際局勢去看，俄烏戰爭會大幅牽動國際局勢變化，最重要是美、中、俄三方關係。

郭育仁指出，美方要考量蔡英文來訪時機等，會把大格局等多方變因考量進去，除了會盡量滿足台灣目的，也不會讓蔡訪美事件，在俄烏戰爭國際情勢下再生事端，所以「美國行政部門現在一定是非常燒腦」。

針對蔡英文訪美的時間點，郭育仁分析，應不是外傳的5、6月，會是下半年，因為俄烏戰爭會在4月再度展開高強度戰爭，這段時間美國沒有辦法再去因應蔡訪美事宜。蔡訪美停留時間應不會太短，過去已有停留2至3天的過境案例，也會有公開活動；以過境方式去康乃爾大學演講是有可能的，活動方式一定會比之前有所突破，但到美國會演講可能性太低了。此外，賴清德一旦代表綠營出征2024總統大選，也勢必以民進黨主席身分訪美、日、歐，展開外交大動作。