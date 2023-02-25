親人過世後，家人是否需要代還留下來的卡債？大陸浙江一名男子去世後，銀行向其妻女追討積欠的5.8萬人民幣（約新台幣25.5萬）卡債，但母女倆認為剩下的遺產已經全都拿去還其他債務，無力再償還卡債，最終銀行將兩人告上法院，法官判決出爐，由於銀行無法舉證這筆錢是用在家人身上，因此不需要幫父親償還欠款。

每日經濟新聞報導，浙江陳先生生前有一張刷卡額度6萬人民幣的信用卡，平常都能按時繳交卡費，但他最近一次花費5.8萬後突然驟逝，銀行向其妻女追討，但她們拒絕還款。

銀行找上門後，陳先生的妻子表示，對於丈夫的卡債完全不知情，且留下來的遺產全都拿去還其他外債，因此無法繳清卡債。銀行無法認同此說法，一狀告上法院，並提到妻女繼承陳先生的房產，應該有能力繳交卡債。

不過，陳先生的妻女拿出還款證明與貸款證據顯示，留下來的遺產都已經拿去償還其他外債。法院則認為，銀行無法舉證5.8萬欠款是用於夫妻共同生活，不屬於共同債務，一審判母女無須還卡債，銀行上訴至二審，法院仍判銀行敗訴。

台灣法律制度方面，民法歷經二次修法後，採取「全面限定繼承」制度，第1148條第1項不變，第2項則改為，「繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。」但繼承人依法有向法院主動陳報被繼承人遺產清冊的義務。