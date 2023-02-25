【愛傳媒藺奕專欄】都說日本收入高、房價低、利率感人，但高齡化徹底壓垮年輕人。

最近還聽說，日本黑社會最大的敵人，也是高齡化。

朋友跟我說有個80歲老大派60歲殺手去殺70歲的部下，三個老人落網帶回警局，都在發抖，他們不是冷也不是怕，而是帕金森，就是老了。

這讓我想起港片黃金時代的油光滿面，那會兒這個黑幫大佬投資某部電影只為洗錢，這會兒某個黑幫少東買斷某某明星甩下鉅款要捧紅她不然做掉導演一家老小，也有女星被迫陪客，男星出道一天工作十八小時暈倒在片場。

在我看來，俄烏戰爭才是全球最大黑幫的火拚，整整打了一年，受害者無人問津，兇手濃墨重彩。你看拜登現身基輔多像經典電影《教父》裡的艾爾·帕西諾，只是印堂發黑他的手偶爾也會發抖。

從軍火的消耗上，現在俄羅斯每天仍然可以發射十倍於由美國、北約拼湊來的烏軍炮彈。

兩邊都在大規模消耗舊有儲備和全新生產。

不算上美國，北約國家的GDP總和是俄羅斯的20倍還多，人口在俄羅斯的四、五倍以上，但在軍火的對抗，仍然奈何不了俄羅斯。

現在有更多的亞洲國家被形勢所逼而放棄平衡策略，開始明確站隊，加入這一場世紀幫派的火拚。

彼此抱團、對啃所壓上的，都是自己國家和族群的命運，已沒有任何人可以置身事外。

前幾天看游淑慧議員寫現在缺蛋但不缺王八蛋，就覺得莞爾。

在混蛋面前，道德是很有彈性的，就像母雞可以選擇拉屎，也可以選擇認真下蛋。

很多事情，你也搞不清楚哪些是蛋、哪些是屎，比如美國賣快篩到中國創匯，卻又拿去浪費在打汽球的遊戲上，美國的天空比台灣的夜市還精彩。

又比如嘉能可(Glencore)2022上半年利潤達189億美元，從俄烏戰爭到能源危機，一切災難都是它暴利的基礎。

這公司創始人曾經是美國十大通緝要犯，被法院判處325年監禁，這般瘋狂，誰是屎又誰是蛋？

昨晚回家的時候，見到天空出現雙星伴月。

古云：「雙星伴月，無德者亡。」

總之，在這一個王八蛋對決王八蛋、以暴制暴的黑幫時代，我只祈求上天趕快顯靈，GIVE WANG.BA.DANG A LITTLE COLOR LOOK LOOK！

作者為文學奬得主

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