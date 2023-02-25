今天是228連假的第一天，費鴻泰和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務。（費鴻泰提供）

立委費鴻泰從政以來，「用心為民服務」是從不間斷的選民服務精神，平日善用線上諮詢、周末到市場擺攤，一年365天的循環服務持續有恆地執行。

今天是228連假的第一天，費鴻泰和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務，明天將到吳興商圈擺攤服務，落實「一人當選、兩人服務」行動。

在信義和南松山的民眾，要陳情不用到立法院，可看費鴻泰公布的假日市場服務訊息，到現場來可以和費鴻泰討論服務案件，有些簡易案件在現場就處理完成，看到陳請人因問題解決而滿意的表情，費鴻泰體會到「助人為快樂之本」感覺。

另外有一些選服案件需要進一步處理，費鴻泰與團隊就會仔細地分析陳情案件，通常處理方式：（1）需要召開協調會，就會排時間到立法院去開會協調；（2）需要實地會勘，就請各政府相關單位到該處去進行現場會勘。費鴻泰都是親自主持協調會跟會勘，至今場次不計其數。所以，費鴻泰與團隊的服務績效，在信義、南松山區是有口碑的。

費鴻泰選民服務Line @（line ID 是 @655rmknf ）已經正式上線，希望很多需要費鴻泰與團隊服務的選民都可以在這群組意見交流，只要留下您的資訊及需要服務項目，我們會盡快地主動聯絡您，努力幫您解決大小事情。