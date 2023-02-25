縣長楊文科列為「五支箭」之一的新竹縣生命紀念園區，遭地方民眾成立反生命園區自救會以聯署方式反對，25日說明會未能理性溝通，縣府事後說明興建原因，強調縣立園區能提供平價、便利又兼具公益的一條龍服務，讓亡者都能在園區有尊嚴走完最後一哩路。

民政處長賴江海說，新竹縣缺乏縣立生命園區，公立殯葬設施、納骨塔位不足，私立又非人人能負擔，導致許多鄉親到外縣市辦後事，收費較高且來回奔波不便。

目前，新竹縣火化場僅私立1處3爐和公立竹東園區1處3爐，在私立火化必須同時辦理後事，收費超出公立許多。

公立竹東園區則因禮廳、靈堂等空間規模不足，不敷使用，火化後還必須另外找地方設靈堂和告別式，或另覓地點晉塔，極為不便。

此外，新竹縣公立的納骨塔使用率已達77.20％，剩餘4000多塔位因老舊等因素乏人問津。私立納骨塔位價格往往為公立塔位的數倍，導致使用率僅22.65％，拉低整體使用率。

民政處統計過去10年新竹縣人口數和死亡人口數，推估竹縣未來30年，每年死亡人口將從現近4000人逐步上升到5100餘人，30年總死亡人口數近14萬人，都會火化也需要納骨塔位，加上公墓遷葬需求，現在不興建恐無法跟上需求。

賴江海指出，縣立生命園區預定地的選址經多年尋覓，綜合考量區位和環境敏感因素，經法規檢討和環境敏感檢核，選定湖口大圓山陣地周邊地區。

園區預定地距離學校為700公尺，遠超過法定標準300公尺，與學校之間有4公頃的綠帶隔開，未來將用最先進設備和方式火化，降低汙染，確保不影響居民健康。

園區交通部分，未來將從台1線和國道1號交流道聯絡道出入，所有殯葬儀式在園區內完成，不會有送葬車隊，出入園區時間也與當地上下班尖峰不同。

賴江海指出，興建生命園區除因應設施不足外，更重要的是提供縣民平價的殯葬設施與服務，讓亡者從大體接運、靈堂設置、入殮、告別式追思，再到火化、晉塔或環保葬等所有過程，都能在縣立園區內舉辦，省去鄉親奔波外縣市辛勞，也避免外縣市或私立設施較高的費用，照顧普羅大眾。

另一方面，縣立園區也能以較低費用和補助來照顧低收入和弱勢民眾，讓所有亡者有尊嚴地離開、生者安心送行。