網路論壇「BreachedForums」去年10月下旬出現網友「OKE」以5000美元兜售2357萬台灣戶役政資料。調查局證實，外洩資料為台灣2018年4月以前的戶役政資料，現已掌握「OKE」身分為大陸籍人士。對此，時代力量立委邱顯智憂心，販售全國人民個資的「OKE」，有可能只是第二手的劣質轉賣，或是銷贓人頭，根本不是竊取資料的駭客。

邱顯智接著分析2個原因，其一是「OKE」用5000美金的超低價，兜售2357萬筆資料，不符合市場行情，其二是「OKE」賣的戶政資料是劣質品，部分筆數姓名欄位遭刻意變造破壞，完整正確的資料，還保留在盜取者的手上。也就是說，最重要的三個問題，誰偷走了資料？從哪個環節偷走？資料流向哪裡？目前仍然一無所知。

邱顯智說，更讓人搖頭的是，新聞稿提到「其他使用戶役政資料或介接機關，惟資訊系統、網通及資安設備，囿於稽核紀錄距107年間已逾最大留存限制，致乏追查數位跡證路線」，證實他先前掌握的訊息，也就是政府機關沒有妥善保存資料介接存取的記錄。

邱顯智指出，下個月，內政部就該把行政調查報告交出來了，希望這些問題，內政部能夠好好說清楚。如果沒有答案，就好好承認沒有答案，好好提出精進方案，別再用更多的謊言來圓一個謊言了。