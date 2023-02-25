大稻埕遊客中心有復古旗袍及漢服體驗。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

疫後國門重啟，為搶吸國際旅客來台旅遊，北市推出加碼活動「台北萬客攏」，北市觀傳局表示，3月14日起到6月30日止，只要國際自由行旅客來台北入住特約飯店2晚，能獲得限量迎賓禮，內含雙層觀光巴士票券，這只是第一波活動，未來將與飯店業者研議更多優惠方案。

去年9月開放歐美紐澳旅客來台後，2月20日起港澳旅客也能來台自由行。觀傳局表示，為迎接台北旅遊潮，再推觀光加碼活動「台北萬客攏」，歡迎國際自由行旅客來台北玩，符合條件就能從入住的特約飯店或台北探索館，領取限量一萬份的「台北萬客攏」迎賓禮，內含雙層觀光巴士票券等小物。

觀傳局表示，針對喜愛體驗異國文化的歐美、紐澳及郵輪客，除可獲得雙層觀光巴士4小時票券，也能前來參觀「台北探索館」，深入了解台北城市脈絡，或提前預約大稻埕遊客中心換裝體驗，身著特色復古旗袍及漢服，留下美麗回憶。

觀傳局也說，北市也將在3月推出擴大版「台北花節」，將市花「杜鵑」以多樣化活動，推廣給國內、外旅客，7月則有帶狀夏日行銷活動，瞄準不同族群，推出精采煙火秀、美食、夏日飲品、大型遊具等，提升北市旅遊熱度。

觀傳局強調，針對業者缺工議題，樂見中央祭出薪資補貼政策及5000元自由行補助的短期挹注，也建議能秉持開放態度，聆聽及採納產業意見，適度放寬僑外畢業生及移工等國際觀光人才進用，增加台灣觀光競爭力。