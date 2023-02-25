旺旺中時集團主辦的「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」一連兩日異地同時於北、中、南三區盛大展開，現場湧入大批學子及家長。其中，國防大學政戰學院學生穿著堅挺軍服現身招生專區，替現場同學及家長們現身說法，吸引大批學子擠爆攤位。

今年大學博覽會分於臺灣大學體育館、臺中國際展覽舘及高雄左營新光三越舉行，政戰學院特別指派各學系教師及活潑熱情、術德兼備的學生分赴各展區，說明軍事院校是兼具升學及就業的最佳選擇。

政戰學院教育長李明倫上校(左)，帶著教師與同學們分享軍校教育特色。(政戰學院提供)

政戰學院呈現多元教育風格，吸引不少家長及學生詢問。(政戰學院提供)

而政治作戰學院大學部有政治系、新聞系、心社系及應用藝術系，培養愛國、人文、關懷、創新的國軍政戰軍官，現場獲得青年學子們熱情的回應及詢問，尤其是專屬於政戰學院的文宣紀念品，更是廣受青睞，成為活動的另一個亮點。

政戰學院呈現多元教育風格，吸引不少家長及學生詢問。(政戰學院提供)

政戰學院學生軍裝筆挺出場，活用生動活潑解說，吸引不少家長及學生詢問。(政戰學院提供)

今年正期班體檢日期從即日起至3月20日止，報名日期自3月2日起至20日止，本院採納學測及統測成績入學，相關招生資訊可洽 「國防大學政戰學院」專線電話：02-28925125 ．網址：https://www.fhk.ndu.edu.tw/nss/p/index，亦可搜尋「復興崗上-政治作戰學院」臉書粉絲專頁，或者到全國各地區人才招募中心，歡迎有志青年踴躍報名加入政戰學院的行列喔。