開幕典禮在空軍航空技術學院學生熱舞表演下揭幕。（張妍溱攝）

主辦單位中國時報副總編輯蔡水星表示，挑選科系與學校猶如站在十字路口上，「選系不選校」成為學生未來學習的關鍵。（張妍溱攝）

參覽同學在中時集團服務人員引導下，與攤位人員進行更生動的科系體驗與實際互動。（張妍溱攝）

大學博覽會實體線上同步 台中場熱鬧登場（張妍溱攝）

2023大學暨技職院校多元入學博覽會，25日、26日在台北、台中、高雄三地及線上展同步舉行，台中場於烏日區台中國際展覽館登場，適逢228連假期間，博覽會上午吸引許多學生及家長免費參觀。

開幕典禮在空軍航空技術學院學生熱舞表演下揭幕，軍事校院區3學院校長到場為師生打氣，各大專院校熱情招生，參覽同學在中時集團服務人員引導下，與攤位人員進行更生動的科系體驗與實際互動，以取得第一手的大學資訊指南。

主辦單位中國時報副總編輯蔡水星表示，旺旺中時媒體集團，長期關心教育，除了新冠肺炎疫情停辦1次外，總共辦了27年，今年大學博覽會分為北、中、南舉行，還有海外學校計70所參展，線上展覽同時展開。

蔡水星指出，實施108新課綱後的學測考試，不論考試期程、題型、難度、採計方式等皆是全新的，家長與學生面對挑戰；挑選科系與學校猶如站在十字路口上，「選系不選校」成為學生未來學習的關鍵，大學博覽會提供校系相關資訊，協助學生掌握完整的升學知能。

台中市政府教育局長蔣偉民指出，中時辦理大規模的大學博覽會，邀全台大專學校實地展出，學生在學測放榜，知道自己成績落點後，掌握升學資訊，是一個最佳的博覽會模式，提供學生了解各大學、各科系發展，與自己的興趣做媒合，面臨多元化的求學選擇相當重要，呼籲台中市學子來參加。

旺旺中時媒體集團舉行2023大學暨技職院校多元入學博覽會，現場另辦有獎徵答，吸引人潮聚集，活動廣受學生、家長認同與好評；另互動式線上展覽展期自24日至6月30日止，不能到場的民眾也可透過線上參與。