大陸女星迪麗熱巴日前因久未出席公開活動且未進劇組拍戲，遭傳懷孕待產，狗仔們也紛紛爆出她與男星黃景瑜的緋聞，更指稱男方跟前妻王雨馨分開，並與迪麗熱巴密婚等傳言。而今(25)日，迪麗熱巴首度於風波聲中露面，讓粉絲們興奮直呼：「終於開工了！」

迪麗熱巴今日被拍到現身機場，只見畫面中的她身穿黑色羽絨外套，下半身配上一件藍色牛仔褲，此外，更是用墨鏡、口罩，及鴨舌帽隱藏面容，一個人推著裝滿多件行李的推車，而助理在旁引導，快步走過拍攝者的身旁。

由於此前盛傳密婚、懷孕等消息，讓外界紛紛將目光焦點放在迪麗熱巴的身材。不過可惜的是，她的服裝搭配選得相當好，將整個腰身隱藏在寬厚的外套底下，讓旁人難以觀察。然而，雖未讓腰身顯露，但影片中可見她推著裝滿至少3件以上行李的大推車，依然健步如飛的模樣，讓人看了甚難相信她會是懷孕狀態。

而在另一則影片中，迪麗熱巴步出機場後，滿是喜悅地與接機粉絲揮手，上車後也不忘搖下車窗與所有人打招呼，似乎並未因此前各種傳聞影響到心情。讓粉絲們紛紛嗨喊：「是永遠真誠的迪麗熱巴啊」、「每一次的到達都是我們熱愛的奔赴」、「為了事業努力的她真的好耀眼。」