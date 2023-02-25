北台灣超凍，今明兩天恐出現10度以下低溫，台灣電力粉絲團提醒，使用抗寒神物「電熱毯」的時候，有5件事要特別注意，包括使用電熱毯的時候勿過度彎曲、不可弄濕、別在電熱毯上使用其他電暖器具、不可直接接觸皮膚和不宜長時間使用，否則可能發生觸電或燙傷的危機。

台灣電力粉絲團今在臉書上分享，天氣寒冷想開暖器取暖，又怕電費高到槌心肝，除了使用電暖器之外，抗寒神物「電熱毯」既保暖又能夠省電，不過，使用的時候要特別注意，用錯恐被燙傷。

台灣電力粉絲團表示，使用電熱毯別過度彎曲、折疊或擠壓，因為電熱毯內布滿了電熱絲，過度彎曲折疊易導致電熱絲故障，發生過熱現象；第二點就是電熱毯絕不可弄濕，否則恐有觸電危機；再者電熱毯上別放其他電暖器具，像是遠紅外線床墊等。

台灣電力粉絲團也說，電熱毯不可以直接接觸皮膚，因為皮膚長時間接觸熱發物，可能會被低溫燙傷，因此建議在電熱毯上面鋪床單或是薄毯搭配使用；最後就是不宜長時間使用電熱毯，天冷可以在睡前預熱30分，接著就關閉開關或設定定時使用。另外也提醒大家，選購有商品檢驗標識，且有恆溫定時可自動斷電功能的電熱毯較安全。