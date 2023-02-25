228連假首日民眾黨主席柯文哲再度挑戰騎車一日北高，上午9點多準時抵達家鄉新竹，選擇到代天府停留10分鐘左右休息，新竹市長高虹安、前議長謝文進也到場迎接，並陪同柯文哲參拜祈福。

柯文哲先前才剛結束白沙屯媽祖9天8夜徒步進香，25日清晨與前台北市副市長黃珊珊再度挑戰騎自行車「一日北高」，行前他也前往關渡宮參拜，接著暖身出發。沿途停留新竹代天府、彰化伸港寶天宮、嘉義布袋大眾廟，預計26日中午12時20分抵達終點站高雄市立大義國中。

柯文哲、黃珊珊等一行人沿西濱快速道路騎行，車隊準時在9點多抵達新竹代天府，接著在廟方人員安排下參拜。新竹市長高虹安與民眾黨市議員李國璋、宋品瑩與多名黨員到場迎接柯文哲，但柯文哲、高虹安兩人皆未受訪。

離開前高虹安也拿起麥克風，帶領現場民眾替柯文哲喊加油，柯文哲也在臉書表示，感謝高虹安跟新竹的鄉親來幫他加油，也要大家要注意保暖，他會繼續前進，高虹安則回覆，今天柯文哲身體狀況看起來不錯，一定能順利完成一日北高，「阿北加油！」