2023大學暨技專校院多元入學博覽會，25日、26日在台北、台中、高雄3地及線上展同步舉行，國軍各院校都到場設立招募站，紛紛秀出拿手好菜，期延攬優秀青年投入軍旅，加入國軍的行列。
來自鳳新高中應屆畢學生劉同學，看到一身筆挺黑色尼冬制服及海軍人獨特優雅氣質，吸引他到海軍官校攤位詢問與索取資料，劉同學相信加入海軍會是他未來最佳的選擇。
海軍官校校長劉寶文在台中場開幕時表示，海軍官校設有「電機工程系」、「船舶機械系」、「資訊管理系」、「應用外語系」、「海洋科學系」及「應用科學系」等6系所，師生過去曾多次參與許多國內外專案研究，亦發表於國際專業學術期刊，展現優良教學、師資水準及軍事學生的科研實力，
劉寶文說，學生畢業後除了在艦艇、飛行或陸戰隊發展外，也能在當前熱門的海洋與科技領域發展，今年預計招收大學正期班180位、二專班200位，合計380位新生，現在已經開始接受網路及通信報名，歡迎有志青年把握時間踴躍報名。
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