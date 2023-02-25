Your first look at MLB's pitch clock pic.twitter.com/L2iTEbDivV — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) February 24, 2023

皇家25日在熱身賽6比5擊敗遊騎兵，今年春訓最重要的是對新規則的適應，皇家一壘手帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）初次嘗到了新規則的好處，遊騎兵左投金恩（John King）在0好3壞的時候不慎被「投手計時器」抓到超時，被計壞球1次，因此帕斯昆提諾只用3顆壞球就登上一壘。

帕斯昆提諾笑說：「我生平第一次的3壞球保送，這肯定改寫我自己的歷史了。」他表示本來就想再等1顆壞球，沒想到對手因為超時而自己奉上了保送。當時壘上有跑者，投手計時器從15秒延長為20秒，但是金恩還是沒能投出去。

無論如何，投手計時器亮相之後獲得較多正面評價，遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）說：「這改善了比賽的步調，我們有兩三次違例，但比我預期的少，球員們表現很好。」比賽的步調大幅加快，特別是壘上無人時，幾乎是一球投完就接著下一球，相當於60秒投完4球，也有人擔心會造成投手的手臂負擔。

水手左投羅比雷（Robbie Ray）成為計時器的首位受益者，教士打者馬恰多（Manny Machado）因為超時而被罰了1球好球，羅比雷稱讚計時器對他的投球有所幫助。水手與教士的比賽打了2小時29分，皇家與遊騎兵耗時2小時33分，教士總教練馬文（Bob Melvin）說：「如果比賽的步調變成這樣，我覺得OK，目前看來一切都很好。」