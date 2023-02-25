土耳其2月6日發生7.8級強震，為協助賑災，衛福部7日起開放國內外民眾捐款，截至昨日傍晚5時，共接10億8148萬餘元捐款，捐款專戶開放期限至3月6日為止，衛福部接下來預計將款項轉交外交部統籌。

為應國人對土耳其震災殷切之關心，行政院責成衛生福利部開放賑災專戶，2月7日起至3月6日止接受民眾捐款。開放首日就湧入逾千萬善款，至昨日為止，總計接獲捐款19萬1821筆、10億9148萬餘元。

若為國內民眾，共有4種方式可捐款，包括：一、臺灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機（ATM）、網路銀行、臺灣行動支付（臺灣pay）轉帳、臨櫃存款；

二、金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」；

三、郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」；

四、四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」；

若為國外民眾，捐款帳號為007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行 國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

衛福部表示，捐款期間賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災之用，請民眾捐款後，於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱[email protected]，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，亦可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。