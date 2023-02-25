男子因體質關係只能打高端，緊急請醫師開立證明。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名40歲男性，本月20日到桃園機場搭機，準備前往美國，卻因只接種2劑高端疫苗被機場人員攔下。海關善意告知，入境美國不僅要有3日內新冠病毒快篩陰性證明，還得打滿2劑國際認可疫苗，否則會被隔離7天。經緊急協調家庭醫師開立證明，終於成行。

負責台中文心森林公園疫苗接種站的醫師施勝桓，20日接獲一通來自桃園機場海關的求助電話，該名男子去年完成2劑高端疫苗接種，當他拿出小黃卡準備搭機出境時，卻被告知到了美國恐怕要隔離7天；男子說自己有藥物過敏史，在醫師建議下接種蛋白質次單位重組疫苗，當時台灣還未進口Novavax，所以選擇打高端。

好心的海關人員立即請男子與家庭醫師連繫，補一份醫師證明，證明患者確實有施打新冠疫苗，只是因體質特殊，無法接種美國認可的品牌，之後順利出境，男子家人25日特別前往診所感謝施勝桓協助。

還有一名女性，因公司臨時指派任務需要去美國，但她打了3劑高端，急著補打美國認可的疫苗，經四處打聽，才到文心森林公園完成接種。

施勝桓提醒，如果沒有打2劑美國CDC認可的新冠疫苗，不管有沒有附上3日內的陰性證明，入境美國後必須隔離7天，不可不慎。

台中市衛生局說明，台中新冠疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園接種站，另有台中疫苗預約平台提供預約；文心森林公園每天都有新冠疫苗基礎劑、追加劑，時間為上午9時30分到11時30分，隨到隨打。