整年度有6場，25日首場在彰化市南郭國小登場，現場超過60家廠商進駐徵才，1600個工作機會，根據縣府統計，當天媒合率高達71.3％。(吳建輝攝)

王惠美也說，今年縣府至少會辦6場次大型徵才博覽會，另外縣內還有大大小小200多場的中小型媒合徵才。(吳建輝攝)

疫情逐漸趨緩，民眾生活慢慢恢復正軌，彰化縣政府為協助縣民及企業求職求才需求，推出「2023『彰化優職、技能加值』就業博覽會，整年度將有6場，25日首場在彰化市南郭國小登場，現場超過60家廠商進駐徵才，1600個工作機會，根據縣府統計，當天媒合率高達71.3％。

中部第一場就業博覽會2023「彰化優職x技能加值」就業博覽會，彰化縣長王惠美、勞動部勞動力發展署中彰投分署劉秀貞分署長等人也現身會場，關心民眾求職情形。

王惠美表示，首場就業博覽會有超過60家廠商參與，提供1600個以上工作機會，縣府要求參與廠商起薪至少要在2萬7000元以上，現場最高薪資有到10萬元，也呼籲產業界徵才時能列出各項福利，吸引更多優秀人才

王惠美也說，今年縣府至少會辦6場次大型徵才博覽會，另外縣內還有大大小小200多場的中小型媒合徵才，除了針對年輕族群以外，也開闢橘世代專區，特別針對55歲以上、65歲以上銀髮族群，讓他們以其專業職再奉獻傳承。

縣府勞工處表示，除了積極徵才之外，縣府也開辦職業訓練課程及照顧服務人員訓練等，包括青年、中高齡、二度就業婦女等也有辦理就業服務方案，強化民眾競爭力，增加職場優勢，而相關徵才活動或職訓課程，可隨時至縣府網站，或縣府所設立的8處就業服務台洽詢。