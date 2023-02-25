臺大醫院雲林分院醫師骨科傅紹懷醫師（左起）、外科林穎聖醫師、遠距醫療中心主任張善涵、副院長徐明洸、檢驗醫學部主任謝月貞、感染管制中心主任林綺英等人分別代表團隊領獎。（臺大雲林分院提供）

臺大雲林分院醫療品質獲最近第25屆「國家生技醫療品質獎暨SNQ 標章」6項標章認證，包括骨鬆照護團隊、攜手婦產科診所打造安全防「婦」網、愛滋病最佳關懷照護團隊、安心雲林e院聯防、超顯微淋巴靜脈吻合手術治療肢體淋巴水腫、COVID-19智慧e化派案個案管理平台，幾乎是大滿貫。

臺大醫院雲林分院18年來積極發展急重難罕、高齡長照、特色醫療，累積獲得28項SNQ標章，其中今年新增6項。

院長馬惠明指出，骨鬆照護團隊主動深入社區長照機構、護理之家，完成中台灣近1500位長照機構長輩骨鬆篩檢，大幅改善診斷與治療率；婦幼醫學中心與縣內婦產科診所合作建立「開放產科醫院」及智慧輸血救護，大大提升高危險母嬰的周產期照護，2個團隊獲得醫療院所類社區服務組認證。

該院感染管制中心是雲嘉唯一且第一個成立的愛滋病指定醫院，並承接監獄愛滋門診醫療與監獄衛教活動，為愛滋受刑人提供服務，過程中以個案管理、諮商關懷等方式提供高品質照護，17年來的耕耘成果榮獲醫療院所類醫事服務組認證。

遠距醫療中心逐年連結10家地區醫院、基層診所、數十家長照機構，以資通訊科技與創新服務發展出偏鄉地區急重症資源整合與創新服務，包括「急診雙星區域聯防」、「智慧遠距傷口照護」、「高危新生兒外接即時監測」、「偏鄉兒童心臟篩檢遠距群助」、「遠距眼科會診」、「兒童遠距六星共照」等計畫。

該院的整形外科醫師精益求精，鑽研「顯微淋巴靜脈引流術」將皮下的淋巴管接到靜脈，讓阻塞的淋巴液藉由通暢的靜脈回到體內循環，減少肢體的腫脹，造福肢體淋巴水腫的病患，團隊自2017年9月以來實施100例手術，8成病患主觀上均有獲得改善。上述兩項榮獲醫療院所類特色醫療組認證。

馬惠明說，2021年4月因應新冠肺炎疫情確診數暴增，為減少確診者病情轉成中重症，並兼顧醫院保全各類疾病收治之醫療照護資源，與雲林縣衛生局開發全國首創的「COVID-19智慧e化派案個案管理平台」，以分級醫療概念進行個案照護服務，保全雲林縣急重症醫療量能，獲得公益服務類獎項。