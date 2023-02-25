縣府教育局去年以青年校園生活、公共參與、職涯發展等面向為主題，推出最能代表青年觀點的Podcast節目「Let’s Talk大學聲」，廣受歡迎，日前邀請藝人黃豪平擔任主持人，討論時下受關注的兵役延長、國民法官、職人開箱等3期單元節目已上線。

黃豪平表示，這個節目很棒的是可以聽見年輕人、學生的聲音，提供青年發聲的平台證明自己，傳播他們的思維、邏輯、想法，感受到他們的存在對於社會、世界是有幫助的。

黃豪平說，錄製3期節目主要是與青年朋友討論未來台灣將上路的制度，都是攸關年輕人的議題，包含兵役制度、今年上路的國民法官制度今年上路，大家可能被抽籤抽到到法院參審，職人開箱主題，分享他在演藝路經驗，讓夢想進入演藝圈的人，少走一些冤枉路。

黃豪平從電視節目《超級模王大道》出道，在模仿、脫口秀及節目主持上樣樣精通，他分享追求夢想，一路曾遇到的困難，提供建議嚮將畢業找工作的年輕人。

黃豪平說，大家普遍會遇到的困難都差不多，不外乎就是沒錢、沒資源或者想做的事情沒辦法實行等，而在他這一行，也常看到其他主持人、前輩同儕表現出色，輸給人家很多，當看到別人的成就比你高，如何用健康的心態去面對很重要。

「年輕人要做好心理準備，人生永遠都有贏不過的人！ 」黃豪平說，年輕人要理解人生永遠都有贏不了的對象，只要自己走在想走的路上，不斷進步就是一個成功的人。

「能意識到自己不夠的人，在想法上已經贏過非常多的人！」黃豪平認為，在心境上不要妄自菲薄，不要覺得自己現在走得比較慢，就認為自己是個loser。

教育局表示，Let’s Talk大學聲今年將擴大辦理第二屆大學生代表徵選，即日起至3月28日止，歡迎桃竹苗地區大專院校在學學生、設籍新竹縣18至25歲青年報名參加徵選，一起成為「大學聲」代表，為青年發聲！