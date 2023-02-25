日本諧星田村淳（小淳）在台灣以綜藝節目《男女糾察隊》打開知名度，雖然近期開始經營自己的Youtube頻道，但仍會在電視上看到他的身影，日前就因戴墨鏡上節目遭到觀眾批評，認為不尊重節目，對此，田村淳則發文坦言：「我生病了」。

近日眼尖的網友有注意到，田村淳都會帶著一副深色的眼鏡上節目，雖然這不影響他在節目中的表現，卻引來了網友批評：「不要戴著墨鏡上電視！」甚至被認為這樣是耍大牌，非常不尊重節目跟觀眾。

而面對網友的指責，田村淳22日親自在推特發文解釋：「我瞳孔的色素本來就比較淺，即使是對一般人來說沒有很刺眼的光，也會讓我覺得眼花撩亂、想流淚，甚至眼睛疼痛」。說明自己眼睛的病況，並希望大家予以原諒。

田村淳發文後，有網友也留言分享「自己有同樣的狀況，可以感同身受」，有人則希望大家可以體諒藝人「因為攝影棚需要照明，會有很多燈光設備，所以比平常承受的光量還要多，眼睛容易受到影響」，呼籲網友應該先了解狀況，再做評論。