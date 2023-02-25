日本媒體《產經新聞》今（25）日引述多位台灣人士消息指出，總統蔡英文可能於今年8月或此前訪美，但因擔心觸怒北京引發強烈不滿與反彈，雙方仍在考慮具體時間與形式；若成行，這將是蔡自2019年7月後的再度訪美，也可能是她總統生涯的「畢業旅行」。此消息引發高度討論，台灣網友反應熱烈，不少人則質疑：「讀稿機帶了嗎？」「讀稿機上要寫英文還是中文？」

日本《產經新聞》今日報導指出，蔡英文訪美目前有三種方案，一是參加其母校康乃爾大學的活動並發表演講，循已故前總統李登會1995年的模式；二是參加美國智庫舉辦的活動，蔡過去幾年都曾在美國智庫舉行的研討會發表視訊演說；三則是8月赴南美出席巴拉圭總統就職典禮時順便訪美。

針對蔡英文可能在5、6月回美國母校康乃爾大學演說的消息，外交部發言人劉永健22日回應，安排高層出訪一向是外交部重點工作，若有具體規畫，總統府及外交部均會適時主動對外說明。

日本《產經新聞》披露蔡英文或於8月訪美，再度掀起熱議，網友湧入《yahoo!新聞》留言：「讀稿機帶了嗎？」「得帶讀稿機！」「讀稿機上要寫英文還是中文？」「這一趟出去要花多少錢啊？」「人民吃不到蛋，總統倒是在忙規劃出訪」、「美國人會資助台灣雞蛋嗎？還是會幫台灣買石斑魚？」