英王查爾斯（前中）和威廉（左）及哈利（右）2022年9月19日出席女王國葬的神情。（達志圖庫/TGP）

距離英王查爾斯三世5月6日加冕只剩70幾天，但他和長子威廉並無意如哈利所要求的致歉。

據《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，在哈利出回憶錄《備胎》（Spare）大爆料，並接受一連串專訪，攻擊英國王室後，無論是查爾斯或威廉，都沒心情再聽他還想要什麼，除非哈利飛返英國，出席加冕典禮。

如今王室成員間的關係仍在冰點，一些同情王室困境的消息來源說，這種情況宛如「怨氣彌漫的僵局」。其中1名消息人士說，王室內仍敵意沸騰。

事實上，王室正準備在兩周內向2,000名賓客發出加冕典禮邀請卡。回顧1953年女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）加冕時，共有8,251人受邀觀禮，但如今由於費用考量，已大幅精簡。

至於那些接受邀請的賓客，會在加冕三周前接獲正式邀請。儘管哈利已淡出英國王室，加上他和妻子梅根頻頻攻擊王室，但查爾斯早就伸出橄欖枝，公開邀請他出席所有的王室活動，至今還是算數。

不過，和哈利夫妻走得很近的王室專家史柯比（Omid Scobie）說，目前沒人知道他們的計畫，由於兩人尚未受邀，因此無法決定，也無法做任何行程安排。但知道加冕安排的人聞言，卻嗤之以鼻，直指那是哈利夫婦的經典脫身手法。

1名王室高層消息人士說，哈利說得很明白，在他決定出席加冕典禮前，他要查爾斯和威廉私下給他某種道歉。但他並未提及梅根，因為查爾斯的加冕日和哈利兒子的生日撞期。許多人認為，反正她根本就不會出席。