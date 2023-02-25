日本各大外食店家近期同受「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）之苦。每日放送（MBS）報導，日本社群網站上又瘋傳一段在壽司郎分店拍攝的影片，長度約12秒，片中一名貌似顧客的男子拿著酒精噴瓶朝壽司轉盤、甚至盤子及壽司狂噴酒精。

壽司郎業者表示，經過調查，影片拍攝地是位於熊本縣內的一家分店，他們已接獲來自迷惑行為相關人士的連絡。

雖然該分店過去基於熊本縣政府要求在店內桌上擺放酒精噴瓶，但受到這次迷惑行為影響，目前已撤掉酒精噴瓶，並向警方提出諮詢。業者表示，將循刑事與民事兩方面嚴正因應。

壽司郎此前受害事例還包括被顧客噁舔醬油瓶口與供顧客自行取用的茶杯杯緣，及用手指把口水抹在轉盤食材上等。

犯下這起迷惑行為的當事人與父母已在今年1月31日當面向受害店家道歉，但業者仍報警處理，警方正就連串迷惑行為進行調查。

壽司郎方面表示，目前暫時改變迴轉壽司一直以來的販售模式，轉盤上不再擺放食物，只將顧客使用平板點餐的食物送到座位。