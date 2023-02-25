世豐2022年全年合併營收達新台幣25.91億元，年減9.38%，受惠集團積極擴大DIY居家裝修、建築工業兩大市場業務版圖，並持續深化整體產品訂單組合、產能自動化、提升生產效率等策略，加上台幣匯率貶值、原物料價格波動趨緩等貢獻，挹注2022年稅後淨利3.70億元、每股稅後盈餘(EPS)達6.95元，分別逆勢年增34.17%、28.23%，並改寫歷年新高佳績。

世豐表示，隨著集團積極深化全球業務接單能力，且美洲地區居家DIY及建築工業領域市場消費動能持續維持穩定水準，帶動旗下主要客戶保持良好庫存去化能力，加上集團持續拓寬歐洲地區螺絲銷售產品線，以及受惠歐盟針對大陸進口螺絲課徵反傾銷稅，業務轉單效應顯現，推升2022年全年歐洲地區銷售表現大幅年增45.46%，占整體營收比重由8.96%攀升至14.39%水準。

世豐指出，集團透過持續精進研發設計能力，並積極與客戶共同開發新款螺絲產品，有效完善全尺寸螺絲產品線、滿足客製化需求，以利於增加客戶黏著度、優化整體訂單產品組合成效，同時集團不斷投入自動化生產設備升級，提升產能自動化生產比例、數位智能化管理效益，且世豐仍嚴格控管整體營運成本、費用，以及匯率貶值、原物料價格波動趨緩等貢獻，挹注2022年全年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達22.84%、15.23%、14.29%表現。

世豐考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2022年第四季擬配發每股4元現金股利，若加計2022年第三季董事會決議通過配發每股1.50元現金股利，2022年合計配發每股5.5元現金股利，股利配發率達79.14%，以2月24日收盤價58.10元計算，現金殖利率達9.47%。

展望2023年第一季，世豐審慎關注後續的訂單與發展。世豐仍積極深化美洲、歐洲市場業務拓展力道，加上木螺絲新產品係美洲地區客戶唯一綁規合格供應商，挹注新產品高附加價值之市場競爭力，整體出貨動能有望隨著客戶後續新品拉貨力道提升持續穩定向上成長，此外，世豐仍透過參加重要知名展會以提高市場知名度、精進生產庫存管理等策略，積極擴大建築工程、戶外與居家裝修、車用扣件領域接單及送樣機會，助力集團未來整體營運更上一層樓。