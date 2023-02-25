攝護腺位於膀胱開口，是男性獨有的構造，由30％肌肉組織及70％腺體組織構成，會分泌攝護腺液維持精液的酸鹼度，具有殺菌和護送精蟲到母體受孕的功能。不過泌尿科醫師陳鈺昕提醒，攝護腺若沒顧好，很可能會感染發炎，甚至反覆發作，尤其是30～50歲的男性、久坐、憋尿、熬夜、具尿路感染病史、骨盆曾經受創傷者都是高危險群，如果發現有頻尿、血尿、小便混濁有異味，以及下腹痛、射精不適、發燒等症狀，務必盡速就醫治療。

陳鈺昕在臉書粉專發文指出，攝護腺發炎的可能成因，包括：尿道發炎後及逆行性的感染；肛門直腸附近發炎的直接擴散；身體遠處發炎，經過血液及淋巴液的感染；攝護腺內尿液的回流，當攝護腺上方及下方之括約肌有異常或不正常的收縮引起攝護腺內尿道壓力增加，導致尿液回流到攝護腺內而引起發炎。

陳鈺昕點名6類人是攝護腺炎的危險族群，分別為30～50歲的男性、長時間久坐者、有憋尿習慣者、具尿路感染病史者、作息不規律常熬夜，以及骨盆曾經受創傷者。因此一旦出現攝護腺劇痛、射精不適、發燒；排尿困難或疼痛、急尿、頻尿、血尿、小便混濁有異味；會陰部痛、鼠蹊部痛、恥骨上疼痛、下腹痛等症狀，就要盡速就醫治療。

若想遠離攝護腺炎，陳鈺昕分享5大日常保養秘方，包括遠離菸酒；飲食方面要少辣、少鹹、少刺激性食物；不憋尿、適時適量喝水；規律日常作息、適度運動、充足睡眠；以及規律的性生活，不需特別禁慾。

陳鈺昕直言，攝護腺炎並非重症，除了初期使用抗生素治療外，慢性症狀也可搭配物理治療輔助，雖然治療過程慢，但只要盡早就醫和耐心接受治療，還是可以得到不錯的療效。